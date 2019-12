Inter Roma streaming live, diretta tv e probabili formazioni della partita della Serie A

INTER ROMA STREAMING TV – Questa sera, venerdì 6 dicembre 2019, alle ore 20,45 Inter e Roma scendono in campo allo stadio Meazza (San Siro, Milano), gara valida per la 15esima giornata della Serie A Tim 2019-2020.

Partita molto importante per entrambe le squadre: da una parte i ragazzi di Conte primi in classifica e che vogliono tenere “sotto” la Juventus (in campo domani con la Lazio); dall’altra i giallorossi di Fonseca in piena lotta per un posto in Champions League e con la gran voglia di vincere una grande partita.

Dove vedere Inter Roma in tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della Serie A nel dettaglio:

Inter Roma: dove vederla in tv

La partita di Serie A tra Inter e Roma sarà visibile in diretta tv esclusiva via satellite (quindi a pagamento) sui canali Sky Sport (Sky Sport Serie A: satellite, digitale terrestre e fibra; e Sky Sport 251, 252, 253 e così via: satellite e fibra). In 4K HDR per i clienti Sky Q.

Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti.

Il calcio d’inizio di Inter Roma è in programma per le ore 20,45 di oggi, venerdì 6 dicembre 2019.

TUTTE LE NOTIZIE SULLA SERIE A

Inter Roma: dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, piattaforma che consente di vedere i programmi della tv satellitare su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate (anche in qualche paese estero) in tempo reale.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Inter Roma: le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Inter Roma in tv e streaming, ma quali sono le probabili formazioni per la sfida? Di seguito le probabili formazioni della sfida in programma alle ore 20,45 di oggi, venerdì 6 dicembre 2019:

Inter (3-5-2): Handanovic, Godin, Skriniar, De Vrij, Candreva, Brozovic, Vecino, Gagliardini, Asamoah (Biraghi), Martinez, Lukaku.

Potrebbero interessarti Roma e Milan vietano l’accesso ai giornalisti del Corriere dello Sport dopo la pubblicazione della copertina dal titolo “Black Friday” "Black Friday": bufera sulla prima pagina del Corriere dello Sport La società Airone Calcio denuncia l’ennesimo episodio di razzismo sul campo: giocatore definito “ne**o” sul tabellino della partita

All. Conte

Roma (4-2-3-1): Lopez, Kolarov, Mancini, Smalling, Spinazzola (Florenzi), Diawara, Veretout, Zaniolo, Mkhitaryan (Kluivert), Pellegrini (Pastore), Dzeko.

All. Fonseca

DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING