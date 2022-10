L’Inter è in vendita, incarico affidato a Goldman Sachs

Questa settimana la banca d’affari statunitense Raine Group e il colosso finanziario Goldman Sachs inizieranno la ricerca di un acquirente per l’Inter, l’ultima squadra di calcio di alto livello ad essere messa in vendita. Il Financial Times riporta l’indiscrezione che vedrebbe la squadra di proprietà di Suning sul mercato, alla ricerca di qualcuno che la rilevi interamente. L’Inter è di proprietà dal 2016 del rivenditore di elettronica di Nanchino: da allora un certo numero di proprietari cinesi ha ridotto la propria visibilità, sia per problemi economici propri sia per il calo del sostegno politico al progetto. Lo scorso febbraio Suning ha dovuto raccogliere nuovi finanziamenti per colmare il deficit di finanziamento dell’Inter causato dalla pandemia, ottenendo un prestito di 275 milioni di dollari dallo specialista del debito in difficoltà Oaktree Capital.

Il mese scorso, il cda dell’Inter ha firmato l’ultimo bilancio del club, che ha mostrato entrate in aumento a 440 milioni di euro e una perdita di 140 milioni di euro per l’esercizio 2021/22. Suning – secondo persone a lui molto vicine – sarebbe pronto a iniettare un capitale di 100 milioni di euro quest’anno. Il calcio italiano è diventato una destinazione sempre più popolare per gli investitori internazionali. Roma, Atalanta, Fiorentina e Genoa sono tra i tanti club ora controllati da proprietari americani. Quest’anno, il gruppo di investimento statunitense RedBird Capital ha acquistato il Milan con un accordo del valore di 1,2 miliardi di euro, un record per una squadra di calcio europea al di fuori della Premier League inglese.