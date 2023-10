Inchiesta scommesse, Corona: “Alle 14 un altro nome, gioca nella Roma”

Dopo Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, Fabrizio Corona è pronto a fare il nome di un altro calciatore che sarebbe coinvolto nella vicenda scommesse.

“Alle ore 14 su dillingernews farò il quarto nome dello scandalo scommesse che sta colpendo il mondo del calcio, è un terremoto” ha scritto l’ex paparazzo sul suo profilo Instagram rivelando poi che si tratta di un calciatore di Serie A e che “gioca nella Roma”.

Secondo una fonte autorevole, che aveva anticipato allo stesso Corona gli altri nomi dei calciatori coinvolti, si tratterrebbe di Nicola Zalewski.

Ad avvalorare questa tesi anche la foto scelta da Corona per preannunciare la nuova rivelazione. Sui social, infatti, in molti sono risaliti a quella che sembrerebbe essere la foto originale e non oscurata per l’appunto e che vedrebbe protagonista proprio il centrocampista della Roma e della nazionale polacca.

Intanto, secondo quanto rivela La Gazzetta dello Sport, sarebbero una decina i calciatori coinvolti nell’inchiesta scommesse, tra cui “un altro juventino, di seconda fascia”.

Nel frattempo, sono stati sequestrati i tablet di Tonali e Zaniolo, che ieri hanno abbandonato il ritiro dell’Italia dopo essere stati interrogati dalle forze dell’ordine che hanno notificato ai calciatori gli avvisi di garanzia.