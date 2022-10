Una dieta a dir poco originale. Il calciatore più forte del momento a livello mondiale è sicuramente Erling Haaland, fenomeno in forze al Manchester City, che segna senza soluzione di continuità. E se è vero che nei grandi campioni la differenza la fanno i dettagli, Haaland è particolarmente maniacale, soprattutto per quanto riguarda l’alimentazione.

Il centravanti norvegese, in un documentario intitolato “Haaland: The Big Decision”, ha raccontato i retroscena sulla sua dieta. Il suo fabbisogno giornaliero prevede la bellezza di circa 6mila calorie. Per arrivarci l’ex Borussia Dortmund si nutre di pollo, pasta, pesce, verdure senza olio e sale, ma anche altro, decisamente più insolito, come pezzi di cuore e fegato di mucca. “Voi non mangiate queste cose, ma io mi preoccupo di prendermi cura del mio corpo. Penso che mangiare cibo di qualità che sia il più locale possibile (un riferimento alla possibilità di seguire da vicino anche la filiera produttiva, ndr), è la cosa più importante. La gente dice che la carne fa male, ma quale? La carne che prendi in giro? O la mucca locale che mangia erba proprio qui vicino? Io mangio il cuore e il fegato”, ha spiegato Haaland.

Sono ormai leggendarie le lasagne porta fortuna di papà Alfie alla vigilia di ogni match. Per quanto riguarda i liquidi, niente bevande zuccherate, ma solo acqua, quella filtrata da un complesso sistema che gli restituisca quella della migliore qualità possibile: “Ho iniziato a filtrare l’acqua che bevo. Penso che possa avere grandi benefici per il mio corpo”. E poi tanto allenamento e cura del corpo, come bagni di ghiaccio e l’esposizione al sole appena sveglio al mattino. Uno stile di vita molto rigido, dunque, sul modello di Cristiano Ronaldo. Per continuare a battere ogni record: finora 15 gol in Premier in 9 gare (una rete ogni 50 minuti).