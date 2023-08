Guardiola ricorda Mazzone con una maglietta speciale: “È stato un padre”

Anche Pep Guardiola ha voluto ricordare Carlo Mazzone, l’allenatore della Serie A morto ieri all’età di 86 anni. Il tecnico del Manchester City, campione d’Europa in carica, ha voluto omaggiare in modo particolare il suo vecchio allenatore e mentore.

Dopo la partita contro il Newcastle (vinta 1-0), Pep si è presentato nella classica intervista post match con una maglietta che raffigura la famosa corsa di Mazzone sotto la curva dell’Atalanta dopo il 3-3 segnato dal suo Brescia. “È un giorno triste, per me e per la mia famiglia – ha detto Guardiola -. Quando sono arrivato in Italia, Mazzone è stato come un padre per me. È stato una leggenda per il calcio italiano, ha avuto un grandissimo impatto su tutti, dai calciatori ai presidenti. Mando un grandissimo abbraccio a tutta la sua famiglia”.

Pep ha poi spiegato perché ha scelto quella maglia: “La maglietta di Mazzone? L’anno scorso degli amici mi avevano mandato questa maglietta e l’ho voluta indossare oggi”.

