Golden Gala 2021 Pietro Mennea: programma, italiani e streaming

Stasera, 10 giugno 2021, va in scena il Golden Gala 2021, la tappa italiana – nonché la terza stagionale – della Wanda Diamond League. Per il secondo anno di fila l’evento non si terrà a Roma a causa degli imminenti Europei di calcio 2021, ma a Firenze, per la precisione allo stadio Ridolfi (o Asics Firenze Marathon Stadium). In totale saranno 26 gli azzurri a partecipare (assente Marcell Jacobs). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Golden Gala 2021: il programma, le gare

In tutto stasera vedremo 14 gare: per gli uomini 100, 400, 5000, 110 ostacoli, 3000 siepi, alto e peso; per le donne 200, 1500, 100 ostacoli, 400 ostacoli, asta, lungo e disco. In gara come detto diversi italiani. Ecco chi e in che gara:

200 metri (femminile): Dalia Kaddari, Gloria Hooper;

400 metri (maschile): Davide Re, Edoardo Scotti, Vladimir Aceti;

1500 metri (femminile): Gaia Sabbatini;

5000 metri (maschile): Yeman Crippa, Iliass Aouani;

110 ostacoli: Paolo Dal Molin, Lorenzo Perini;

100 ostacoli: Luminosa Bogliolo, Elisa Di Lazzaro;

400 ostacoli (femminile): Ayomide Folorunso, Linda Olivieri;

3000 siepi (maschile): Osama Zoghlami, Ahmed Abdelwahed;

Salto in alto (maschile): Gianmarco Tamberi, Stefano Sottile;

Salto in lungo (femminile): Larissa Iapichino, Laura Strati;

Salto con l’asta (femminile): Roberta Bruni;

Getto del peso (maschile): Leonardo Fabbri, Zane Weir;

Lancio del disco (femminile): Daisy Osakue.

Le star mondiali

Al Golden Gala 2021 (qui sopra le gare e gli italiani in gara), prenderanno parte tante stelle internazionali. Sulla pista fiorentina si assisterà a una spettacolare sfida nei 5000 metri: sono in Italia infatti l’ugandese e primatista del mondo Joshua Cheptegei, gli etiopi Selemon Barega e Hagos Gebrhiwet, rispettivamente quinto e sesto di ogni epoca, l’altro etiope Muktar Edris, campione del mondo in carica nei 5000, e il norvegese campione europeo Jakob Ingebrigtse. Nomi eccellenti pure nella velocità: nei 100 metri, assente l’italiano Jacobs, il favorito è il sudafricano Akani Simbine, sprinter da 9.89 in carriera, a segno allo stadio Olimpico di Roma nello scorso settembre. Corsie anche per l’ivoriano Arthur Cissé e il britannico Chijindu Ujah.

Streaming e tv

Il Golden Gala 2021 è in programma per giovedì 10 giugno 2021, con inizio fissato per le ore 18,45. L’ultima gara sarà quella dei 100 metri e andrà in scena alle ore 21,50 circa. Dalle 20 alle 22 è prevista la copertura televisiva in diretta in chiaro su Rai 3. Si potrà seguire l’evento anche in live steaming attraverso la piattaforma gratuita Rai Play.it.