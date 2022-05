Brutta disavventura per Biniam Girmay, costretto a lasciare il Giro d’Italia dopo aver vinto la sua prima tappa, ieri a Jesi. Un trionfo storico quello dell’eritreo, visto che è stato il primo africano nero a conquistare una tappa del Giro. Il corridore della Intermarché-Wanty Gobert ha poi dovuto fare i conti con uno spiacevole infortunio al momento della premiazione: mentre si trovava sul podio per festeggiare la sua vittoria, il tappo della bottiglia di prosecco gli è finito in un occhio, dopo che improvvisamente è esploso mentre l’eritreo iniziava ad agitare la bottiglia.

Il 22enne è stato portato in ospedale, dove è rimasto per alcune ore. Girmay ha rimediato un trauma alla camera anteriore dell’occhio sinistro. Per lui il Giro d’Italia finisce qui. “Gli esami medici hanno rivelato un’emorragia nella camera anteriore dell’occhio sinistro di Biniam Girmay – ha spiegato il medico del team Piet Daneels -. Il suo infortunio si sta evolvendo nella giusta direzione e sarà seguito da un team medico nei prossimi giorni. Al fine di ridurre al minimo il rischio di espansione dell’emorragia e della pressione intraoculare, si raccomanda vivamente di evitare l’attività fisica. La nostra priorità è una completa guarigione del ragazzo”.