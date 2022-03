Giocatori di hockey russo formano la ‘Z’ sul campo prima di una partita

La propaganda a favore dell’invasione russa in Ucraina passa anche dallo sport. Dopo il ginnasta Ivan Kuliak, salito sul podio della Doha World Cup con una Z cucita sulla divisa, arriva un’altra forma di sostegno a questa guerra voluta da Mosca. Alcune squadre russe di bandy (una versione dell’hockey su ghiaccio) hanno formato sul campo da gioco la lettera Z divenuta simbolo dell’esercito russo e dell’invasione in corso ormai da 20 giorni in Ucraina. Una nuova forma di adesione, dunque, alle scelte del Cremlino, e al tempo stesso una protesta contro le sanzioni adottate dalle varie Federazioni sportive nei confronti degli atleti russi.

Ban these players for life!, russian hockey players show support for putins war in Ukraine. All players from the four remaining teams Dynamo Moskva, SKA Neftyanik, Vodnik and Kuzbass participated. pic.twitter.com/dfZGRExwEY

— Jonas Hillerström (@LJHillerstrom) March 12, 2022