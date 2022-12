Gianluca Vialli come sta: si aggravano le condizioni di salute, ricoverato

Sono ore d’ansia per Gianluca Vialli, l’ex calciatore nonché capo delegazione della nazionale italiana ricoverato dalla giornata di ieri, lunedì 19 dicembre, in un ospedale di Londra, dove Vialli vive da tempo, a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute.

È quanto riporta la Gazzetta dello Sport, secondo cui “le sue condizioni si sono aggravate al punto da obbligarne il ricovero nella clinica dove Vialli aveva già sostenuto i due cicli di chemioterapia per il tumore al pancreas scoperto nel 2017”.

L’ex calciatore sarebbe stato raggiunto anche dalla madre 87enne, Maria Teresa, partita nel pomeriggio da Cremona per l’Inghilterra.

Che qualcosa non andasse lo si era purtroppo capito dal comunicato con il quale Gianluca Vialli aveva annunciato la sospensione temporanea dei suoi impegni con la nazionale italiana di calcio.

“Al termine di una lunga e difficoltosa ‘trattativa’ con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri” aveva spiegato Vialli lo scorso 14 dicembre.

“L’obiettivo è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia, in modo da essere in grado al più presto di affrontare nuove avventure e condividerle con tutti voi. Un abbraccio”.

Immediatamente erano arrivati migliaia di messaggi di sostegno da parte di colleghi e semplici tifosi che incitavano l’ex calciatore di Sampdoria e Juventus a non mollare e continuare a combattere.

“Gianluca è un protagonista assoluto della Nazionale italiana e lo sarà anche in futuro. Grazie alla sua straordinaria forza d’animo, all’Azzurro e all’affetto di tutta la famiglia federale sono convinto tornerà presto. Può contare su ognuno di noi, perché siamo una squadra, dentro e fuori dal campo” era stato invece il messaggio del presidente della Figc Gabriele Gravina.

L’aggravarsi delle condizioni di salute di Gianluca Vialli arrivano con il mondo del calcio già sotto shock per la prematura scomparsa di Sinisa Mihajlovic, il quale da tempo combatteva contro la leucemia.