Gianluca Vialli ricoverato a Londra: la mamma e il fratello sono tornati a Cremona

Come sta Gianluca Vialli, la mamma torna a Cremona: le condizioni

Arriva un piccolo segnale di speranza sulle condizioni di salute di Gianluca Vialli, l’ex calciatore nonché capo delegazione della nazionale italiana ricoverato dalla giornata lunedì 19 dicembre, in un ospedale di Londra: la mamma 87enne, infatti, dopo essere volata dal figlio nella capitale inglese ha fatto rientro insieme a uno dei fratelli di Vialli a Cremona.

Lo dichiara l’Ansa che sottolinea come “il loro ritorno sembra poter fare intendere come le condizioni di Gianluca Vialli non siano così allarmanti come il tam tam delle ultime ore lascerebbe intendere”.

“Di certo si sta sottoponendo a cure specifiche ed è un momento delicato ma Vialli sta combattendo, ancora una volta, con tutte le sue forze” si legga ancora.

Come sta Gianluca Vialli

L’ex attaccante di Sampdoria e Juventus è ricoverato nella stessa clinica dove nel 2017 si sottopose alle prime cure dopo la scoperta del tumore al pancreas.

“Vialli si sta sottoponendo a un nuovo ciclo di terapie che lo stanno provando a livello fisico, ma al tempo stesso non ha nessuna voglia di mollare” si legge sulla Gazzetta dello Sport, secondo cui nei prossimi giorni verrà raggiunto in ospedale dalla sorella Mila.

Ad annunciare una sospensione temporanea dai suoi impegni con la nazionale italiana di calcio, era stato lo stesso Vialli che in un comunicato aveva dichiarato: “Al termine di una lunga e difficoltosa ‘trattativa’ con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri”.

“L’obiettivo è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia, in modo da essere in grado al più presto di affrontare nuove avventure e condividerle con tutti voi. Un abbraccio” aveva concluso Gianluca Vialli.