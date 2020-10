Genoa Inter streaming live e diretta tv della partita della Serie A

GENOA INTER STREAMING TV – Sabato 24 ottobre 2020 alle ore 18 Genoa e Inter scendono in campo allo stadio Marassi di Genova (a porte chiuse vista l’emergenza Coronavirus), partita valida per la quinta giornata della Serie A 2020-2021. Dove vedere Genoa Inter in tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Dazn, visibile tramite Sky Q e Premium. Ma non solo: la partita sarà trasmessa anche sul canale 209 di Sky. Dal 20 settembre 2019 è infatti attivo il nuovo servizio che permette agli abbonati Sky Sport e Sky Calcio di vedere le partite della piattaforma streaming sulla tv satellitare. Per vederla però bisogna aver attivato il servizio: gratis per molti clienti Sky, a pagamento per altri (le info su come attivare il servizio). Il calcio d’inizio di Genoa Inter è previsto per sabato 24 ottobre 2020 alle ore 18.

La partita sarà raccontata anche via radio. Su quali frequenze? Su quelle di Rai Radio 1. Ma come funziona la piattaforma Dazn (IL SITO DI DAZN)? Tutte le risposte. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la partita Genoa Inter in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming. Esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet. In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

