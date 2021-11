Formula 1 in lutto: è morto Frank Williams

Frank Williams è morto oggi, 28 novembre 2021, all’età di 79 anni. Lo ha annunciato la scuderia di Formula 1 da lui fondata. “Con grande tristezza, a nome della famiglia Williams, la squadra conferma la morte di Sir Frank Williams, fondatore ed ex team principal della Williams Racing”, il tweet. Williams è deceduto in ospedale circondato dalla sua famiglia. Rimasto in sedia rotelle dopo un incidente automobilistico nel 1986, Sir Frank fino al 2012 ha fatto parte del consiglio di amministrazione della scuderia da lui fondata nel 1977. Negli ultimi anni, le deleghe alla figlia Claire, che pian piano ha preso il comando del team, fino a settembre 2020, momento del cambio di proprietà della Williams venduta al fondo d’investimenti statunitense Dorilton Capital.

It is with great sadness that on behalf of the Williams family, the team can confirm the death of Sir Frank Williams CBE, Founder and Former Team Principal of Williams Racing, at the age of 79.

— Williams Racing (@WilliamsRacing) November 28, 2021