Francia Italia streaming e diretta tv: dove vedere la partita del Sei Nazioni di Rugby

Oggi, domenica 6 febbraio 2022, alle ore 16 Francia e Italia si sfidano allo Stade de France di Parigi per la prima giornata del Sei Nazioni di Rugby. Dopo il match transalpino, l’Italia affronterà l’Inghilterra il 13 febbraio alle 16, l’Irlanda il 27 febbraio alle 16, la Scozia il 12 marzo alle 15,15, ed il Galles alle 15,15 del 19 marzo. Le partite in casa degli azzurri si svolgeranno allo Stadio Olimpico di Roma contro inglesi e scozzesi. Dove vedere Francia Italia in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Tutte le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena ed in chiaro su TV8. Previsto ampio pre e post partita con commenti dal campo e in studio.

Non solo tv. La partita sarà visibile anche in live streaming in abbonamento su Sky Go e NOW, e gratuitamente su tv8.it, mentre tutte le altre partite saranno trasmesse in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Arena ed in diretta streaming su Sky Go e NOW.

Calendario

Abbiamo visto dove vedere Francia Italia del Sei Nazioni in diretta tv e live streaming, ma qual è il calendario completo del torneo? Eccolo:

Prima giornata

Sabato 5 febbraio 2022

15.15, Irlanda-Galles (Aviva Stadium, Dublino)

17.45, Scozia-Inghilterra (Murrayfield, Edimburgo)

Domenica 6 febbraio 2022

16.00 Francia-Italia (Stade de France, Parigi)

Seconda giornata

Sabato 12 febbraio 2022

15.15, Galles-Scozia (Principality Stadium, Cardiff)

17.45, Francia-Irlanda (Stade de France, Parigi)

Domenica 13 febbraio 2022

16.00 Italia-Inghilterra (Stadio Olimpico, Roma)

Terza giornata

Sabato 26 febbraio 2022

15.15, Scozia-Francia (Murrayfield, Edimburgo)

17.45, Inghilterra-Galles (Twickenham, Londra)

Domenica 27 febbraio 2022

16.00 Irlanda-Italia (Aviva Stadium, Dublino)

Quarta giornata

Venerdì 11 marzo 2022

21.00 Galles-Francia (Principality Stadium, Cardiff)

Sabato 12 marzo 2022

15.15, Italia-Scozia (Stadio Olimpico, Roma)

17.45, Inghilterra-Irlanda (Twickenham, Londra)

Quinta giornata

Sabato 19 marzo 2022

15.15, Galles-Italia (Principality Stadium, Cardiff)

17.45, Irlanda-Scozia (Aviva Stadium, Dublino)

21.00 Francia-Inghilterra (Stade de France, Parigi)

