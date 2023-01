Francesco Totti insultato sui social per il suo aspetto fisico

Anche Francesco Totti vittima di body shaming: l’ex capitano della Roma, infatti, è finito nel mirino degli hater che lo hanno insultato per il suo aspetto fisico.

I fatti risalgono al 1 gennaio scorso quando l’ex calciatore ha postato sul suo profilo Instagram la foto di un annuncio pubblicitario: un’istantanea che, a detta dei detrattori social, mostrerebbe un Francesco Totti ingrassato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti)

“Te sei magnato le borse de Ilary” ha scritto un utente in riferimento alla vicenda delle borse griffate nascoste all’ex moglie come ripicca per la sottrazione dei suoi Rolex.

“Te sta a veni’ er doppio mento” si legge ancora tra i commenti. “Stai a fa er doppio mento” ha scritto un altro utente mentre un altro sentenzia: “Non sembra più lui”.

E nel mirino degli hater finisce anche Noemi Bocchi, l’attuale compagna dell’ex capitano della Roma con la quale Totti ha trascorso il capodanno a Miami insieme alle figlie Chanel e Isabel.

“Ti sei lasciato andare da quando stai con lei” si legge tra i commenti. E ancora: “Torna da Ilary, guarda cosa ti sta facendo questa sfasciafamiglie”.

C’è anche chi ha difeso Francesco Totti dalla critiche: “Ma come vi permettete di giudicare così la vita di una persona?” ha scritto un utente.