Francesca Fioretti, il dolce ricordo di Davide Astori a due anni dalla scomparsa

Francesca Fioretti ricorda Davide Astori a due anni dalla scomparsa

Sono passati due anni da quando Francesca Fioretti ha perso Davide Astori, il suo compagno di vita conosciuto ai più come il giocatore della Fiorentina. Scomparso il 4 marzo 2018 a causa di un malore improvviso, Astori ha lasciato dietro di sé un grande vuoto e Francesca ha cercato in tutti i modi di colmarlo. Ad aiutarla è stata la piccola Vittoria, la loro figlia, che oggi ha quattro anni.

Davide Astori avrebbe compiuto 33 anni il 7 gennaio 2020. Oggi, Francesca e la piccola Vittoria viaggiano tanto (come faceva lui un tempo insieme alla sua Francesca) ed è di uno dei tanti viaggi lo scatto che la Fioretti ha condiviso su Instagram per ricordare il compagno che non c’è più. “Tu, il mio unico posto sicuro nel mondo. Per sempre”, recita la didascalia della foto in bianco e nero che ritrae Francesca e la sua bambina in braccio; entrambe di spalle, scrutano l’orizzonte in cerca del loro campione.

Francesca, casertana, ha un passato da modella, ha partecipato anche a programmi come Grande Fratello e Pechino Express, ma è stato il teatro la sua ancora di salvezza in questo periodo difficile.

Francesca amava viaggiare con Astori e, dopo la sua scomparsa, ha continuato a farlo con Vittoria, portandola in Giordania la scorsa estate. “Io so che non devo vivere il mio dolore attraverso di lei, non devo apparire triste né disperata. La sua serenità dipende dalla mia”, aveva spiegato Francesca al Corriere. “Davide, per quanto mi possa far soffrire, non deve diventare un tabù, qualcosa da nascondere, un vuoto da non pronunciare. Lei ha capito che lui non tornerà, ma lo abbiamo collocato in un luogo immaginario in cui è felice. Ora devo cercare di fabbricare le ali con le quali Vittoria possa volare nella vita. Non ci dobbiamo far inghiottire da questo vuoto”.

Nonostante la dura perdita e la sofferenza, la vita va avanti e Francesca, a 35 anni, farà di tutto per insegnarlo a sua figlia.

