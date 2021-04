Formula E Roma 2021 streaming e diretta tv: dove vedere le gare dell’E-Prix

Sabato 10 e domenica 11 aprile 2021 a Roma torna la Formula E. A oltre un mese dall’esordio della stagione numero 7 sul tracciato di Diriyah in Arabia Saudita, il Campionato del Mondo Abb Fia Formula E torna sotto i riflettori con l’E-Prix di Roma, doppio appuntamento: sabato 10, gara-3 dalle ore 16,04, 45 minuti più un giro) e domenica 11, gara-4, dalle ore 13,04 sulla medesima distanza. Dove vedere le gare di Formula E di Roma 2021 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv e live streaming

In televisione sabato alle ore 12 diretta tv delle qualifiche su Sky Sport Uno; dalle ore 16 diretta della gara valida come round 3 su Sky Sport Uno e in streaming su Now. Domenica alle ore 9 in diretta le qualifiche su Sky Sport Uno e Sky Sport Collection; dalle ore 13 diretta del round 4 su Sky Sport e in streaming su Now. Previsti studi di approfondimento pre e post gara sia sabato sia domenica sempre su Sky Sport Uno.

Programma Qual è il programma dell’E-Prix di Roma? Vediamolo insieme: Sabato 10 aprile 2021

Prima (dalle 8 alle 8,45) e seconda sessione di prove (10,15-10,45); qualifiche e Super Pole (12-13), E-Prix (round 3) dalle 16,04 (45 minuti più un giro). Domenica 11 aprile 2021

Terza sessione di prove (7-7,45); qualifiche e Super Pole (9-10); E-Prix (round 4) dalle 13,04 sulla medesima distanza del sabato. Percorso Il nuovo percorso cittadino che ospita l’E-Prix di Roma (doppia gara) si percorre in direzione anti-oraria; tra le caratteristiche della pista i diversi saliscendi e tre lunghi rettilinei principali. Lungo 3,385 chilometri, 19 curve. Il circuito cittadino è il secondo più lungo della stagione di F.E dietro il tracciato di Pechino.

