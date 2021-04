Formula E Roma 2021: programma, percorso, classifica e streaming

Ci siamo: sabato 10 e domenica 11 aprile 2021 a Roma torna la Formula E. A oltre un mese dall’esordio della stagione numero 7 sul tracciato di Diriyah in Arabia Saudita, il Campionato del Mondo Abb Fia Formula E torna sotto i riflettori con l’E-Prix di Roma, doppio appuntamento: sabato 10, gara-3 dalle ore 16,04, 45 minuti più un giro) e domenica 11, gara-4, dalle ore 13,04 sulla medesima distanza. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Percorso

Il nuovo percorso cittadino che ospita l’E-Prix di Roma (doppia gara) si percorre in direzione anti-oraria; tra le caratteristiche della pista i diversi saliscendi e tre lunghi rettilinei principali. Lungo 3,385 chilometri, 19 curve. Il circuito cittadino è il secondo più lungo della stagione di F.E dietro il tracciato di Pechino.

Piloti e monoposto

In gara a Roma 12 team di Formula E e 24 piloti al volante delle monoposto elettriche di seconda generazione (Gen 2). Il campione in carica è il portoghese Antonio Felix Da Costa (DS Techeetah) vincitore della serie elettrica nel 2020. Le vetture di Formula E di seconda generazione montano un motore elettrico in grado di erogare 250 kW (340 cavalli) di potenza massima, ridotta in modalità gara a 200 kW (272 Cv); l’Attack Mode e il contributo del pubblico (Fanboost) permette ai singoli piloti, per alcuni frangenti, di sfruttare una potenza totale di 235 kW durante gli E-Prix. Le monoposto di F.E pesano 903 chilogrammi (385 kg la batteria), scattano da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi e toccano una velocità di punta di 280 km/h. La batteria ha una capacità di 54 kW/h, il cambio è di tipo sequenziale con rapporti di trasmissione fissi.

Classifica

Ma qual è la classifica in vista della gara di Formula E di Roma 2021? Dopo l’E-Prix di Diriyah con le due gare inaugurali della stagione 2021, l’olandese Nyck de Vries (Mercedes-EQ Formula E Team) è in testa alla classifica Piloti con 32 punti; secondo l’inglese Sam Bird (Jaguar) staccato di 7 lunghezze; terzo l’olandese Robin Frijns (Envision Virgin Racing) a 10 punti dal leader. La classifica Team vede in testa Jaguar a 40 punti, seconda Mercedes-EQ a 36, terza Virgin a 22 punti.

Formula E Roma 2021: il programma

Qual è il programma dell’E-Prix di Roma? Vediamolo insieme:

Sabato 10 aprile 2021

Prima (dalle 8 alle 8,45) e seconda sessione di prove (10,15-10,45); qualifiche e Super Pole (12-13), E-Prix (round 3) dalle 16,04 (45 minuti più un giro).

Domenica 11 aprile 2021

Terza sessione di prove (7-7,45); qualifiche e Super Pole (9-10); E-Prix (round 4) dalle 13,04 sulla medesima distanza del sabato.

Streaming e tv Dove vedere la gara di Formula E di Roma 2021 in diretta tv e live streaming? In televisione sabato alle ore 12 diretta tv delle qualifiche su Sky Sport Uno; dalle ore 16 diretta della gara valida come round 3 su Sky Sport Uno e in streaming su Now. Domenica alle ore 9 in diretta le qualifiche su Sky Sport Uno e Sky Sport Collection; dalle ore 13 diretta del round 4 su Sky Sport e in streaming su Now. Previsti studi di approfondimento pre e post gara sia sabato sia domenica sempre su Sky Sport Uno.

