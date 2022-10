Formula 1, GP Giappone 2022 streaming e diretta tv: dove vedere il gran premio di Suzuka

Oggi, domenica 9 ottobre 2022, alle ore 7 (italiane) a Suzuka si corre il Gp del Giappone 2022, il 18esimo atto della stagione 2022 della Formula 1. Un tracciato storico, teatro spesso di ultimi atti di campionati del mondo. Qui si sono visto i fantastici duelli tra Senna e Prost, i trionfi di Mika Hakkinen e molti dei titoli di Schumacher. Negli ultimi anni ha smesso di essere il finale di campionato, ma rimane sempre uno degli appuntamenti più attesi dai piloti, soprattutto ora, dato che non si corre qui per motivi di Covid da ormai tre anni. Dove vedere il GP di Formula 1 del Giappone 2022 (Suzuka) in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

L’intero weekend del GP del Giappone sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport 1 (canale 201 della piattaforma satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky Sport F1, canale 207. Qualifiche e gara saranno trasmesse in differita in chiaro su TV8 (Canale 108 del digitale terrestre). La gara partirà alle ore 7 italiane (su Tv8 in differita alle ore 16).

Formula 1, GP Giappone 2022 streaming live

Non solo tv. Il GP del Giappone 2022 sarà disponibile anche in live streaming sulla piattaforma riservata agli abbonati Sky, Sky Go, dove è possibile seguire tutto su pc, smartphone e tablet tramite la connessione internet.

Classifica piloti e costruttori

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming il GP del Giappone 2022 di Formula 1, ma qual è la classifica piloti e costruttori aggiornata? Di seguito entrambe le classifiche:

PILOTI

Max Verstappen (OLA) 341 punti

Charles Leclerc (MON) 237

Sergio Perez (MES) 235

George Russell (GB) 203

Carlos Sainz Jr (SPA) 202

Lewis Hamilton (GB) 170

Lando Norris (GB) 100

Esteban Ocon (FRA) 66

Fernando Alonso (SPA) 59

Valtteri Bottas (FIN) 46

COSTRUTTORI