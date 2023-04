Fiorentina-Atalanta, Gasperini è una furia: insulti e rissa sfiorata con i dirigenti viola

Ieri sera, 17 aprile 2023, Fiorentina e Atalanta si sono divise la posta in palio nella sfida della 30esima giornata di Serie A (1-1, il risultato finale) ma c’è stato un post-partita che ha vissuto momenti di tensione nel tunnel che porta agli spogliatoi dello stadio Franchi di Firenze.

Al termine della partita si sono registrati due attimi di tensione con protagonista l’allenatore della Dea Gian Piero Gasperini: il tecnico di Grugliasco si sarebbe scagliato contro il personale del club viola rivolgendo loro delle offese e lo stesso avrebbe fatto poco dopo con i dirigenti della Fiorentina.

Ma non solo. Gasperini avrebbe rivolto parole offensive anche nei confronti del pubblico del Franchi: tutto si è svolto sotto gli occhi degli uomini della Procura Federale, che avrebbero tutto il materiale per prendere provvedimenti.

In particolare Gasperini avrebbe urlato “ladroni” verso le persone che aveva intorno indisponendo il pubblico e avvicinandosi anche verso i dirigenti viola presenti vicino al tunnel, dove avrebbe mimato una mazzetta facendo il gesto dei soldi. In quel momento si è sfiorato il contatto fisico con alcuni componenti della delegazione viola che non hanno preso bene gli insulti… Poco dopo Gasperini in conferenza stampa ha glissato sulla vicenda: “Stavo benissimo, ero su al mio piano. Non è successo niente”.

Le proteste dell’allenatore dell’Atalanta erano tutte rivolte sul rigore assegnato alla Fiorentina per il fallo di mano di Toloi in area poco prima dell’ora di gioco: “Sono stati cinque minuti al VAR… Forse qualche dubbio c’era! Hanno cercato e se cerchi, trovi. Non so se c’era su Duvan…”. Ora potrebbero arrivare provvedimenti. Squalifica in vista per Gasperini? Possibile, ma non scontato.