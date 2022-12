Finale Mondiali Qatar 2022, la Francia ha fatto sette cambi contro l’Argentina: tutto regolare?

La Francia ha effettuato sette cambi durante la finale dei Mondiali Qatar 2022 contro l’Argentina e in tanti hanno gridato allo “scandalo”. In effetti il commissario tecnico dei Blues Deschamps al 121 del secondo tempo supplementare ha fatto entrare Disasi al posto di Kounde, effettuando dunque la settima sostituzione (quattro durante i tempi regolamentari, tre durante i supplementari).

È una cosa possibile? Cosa dice il regolamento? Ve lo diciamo subito: la Francia non ha violato il regolamento. Il motivo è da ricercare nel cambio di Rabiot. Il centrocampista è infatti uscito dal campo per un colpo alla testa (commozione cerebrale), sostituito da Fofana come quinto cambio della partita, primo dei supplementari.

Il regolamento di questo Mondiale prevedrebbe un massimo di cinque sostituzioni durante il tempo regolamentare, alle quali può esserne aggiunta una ai supplementari. Ma c’è la possibilità di farne una settima in caso di commozione cerebrale accertata in campo dall’arbitro e i medici. Questo è stato il caso di Rabiot. Caso post finale chiuso.

Ma cosa sarebbe successo se si fosse accertato l’errore? Nel caso in cui ci fosse stata una violazione del regolamento di questo tipo, la Francia sarebbe stata punita con la sconfitta a tavolino (3-0) e così sarebbe finita a referto questa finale dei Mondiali spettacolare decisa ai calci di rigore dopo uno scoppiettante 3-3 tra tempi regolamentari e supplementari.