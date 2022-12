Argentina Francia, vincitore: chi ha vinto la finale dei Mondiali Qatar 2022

Chi ha vinto la finale dei Mondiali Qatar 2022 tra Argentina e Francia giocata oggi, domenica 18 dicembre, alle ore 16? A laurearsi campione del mondo 2022 è stata l’Argentina che ha battuto 4-2 ai calci di rigore la Francia dopo una partita folle terminata 3-3: prima il doppio vantaggio dell’Argentina firmato da Messi (calcio di rigore al 23esimo minuto) e Di Maria (contropiede fulminante al 16esimo); poi la doppieta di Mbappè in meno di due minuti (calcio di rigore all’80esimo e destro al volo all’82esimo); quindi il gol di Messi al 107esimo e il nuovo pareggio sempre di Mbappé al 118esimo su calcio di rigore. Una finale che entra di diritto nella storia del calcio.

Per quanto riguarda i premi individuali sono stati premiati:

Miglior giovane: H. Fernandez (Argentina)

Miglior portier: Martinez (Argentina)

Capocannoniere: Mbappè (Francia)

Miglior giocatore: Messi (Argentina)

La cronaca

Ottima partenza per l’Argentina che ha dominato la partita partendo fortissimo. Dopo alcune occasioni non pericolosissime, l’affondo di Di Maria che al 22esimo minuto entra in area dalla sinistra e viene steso da Dembele in grave difficoltà: calcio di rigore indiscutibile. Sul dischetto si presenta Messi che con freddezza spiazza Lloris: 1-0 per l’Albiceleste. Al 36esimo poi contropiede letale dell’Argentina con Messi che fa partire i suoi dal cerchio di centrocampo e Di Maria che di prima intenzione gela il portiere francese: 2-0. Francia in bambola e Deschamps al 41esimo corre ai ripari con i primi due cambi senza però ottenere effetti particolari.

Nella ripresa l’Argentina si è presentata in campo con lo stesso piglio della prima frazione con De Paul che al 49esimo ha fatto tremare gli avversari con un tiro al volo parato da Lloris. La Francia invece mentalmente fuori dalla partita. Al 59esimo altra chance per Alvarez che calcia sul primo palo, ma para a terra il portiere francese. Al 60esimo Messi riceve palla in area da Di Maria (gran giocata), murato. Al 71esimo il primo squillo della Francia con Mbappè che calcia dal limite, palla alta sopra la traversa.

Al 79esimo cambia tutto: Kolo Muani viene steso in area e l’arbitro fischia il calcio di rigore per la Francia. Un minuto dopo Mpabbè si presenta sul dischetto, batte il portiere argentino e riapre la partita: 1-2. Neanche il tempo di riprendere la gara che arriva il clamoroso pareggio della Francia con Mbappè che, all’82esimo, triangola al limite dell’area e con un destro al volo batte il portiere argentino: 2-2. Al 93esimo un indemoniato Mbappé calcia dal limite, palla in calcio d’angolo. Al 94′ Rabiot calcia da dentro l’area, para a terra Martinez. Al 97esimo la reazione dell’Argentina con Messi che calcia dal limite, Lloris devia in angolo. Al 99esimo l’arbitro fischia la fine dei tempi regolamentari: si va ai supplementari.

Nei tempi supplementari l’Argentina, colpita duramente dal punto di vista mentale, fatica e la Francia preme alla ricerca del gol senza però sbilanciarsi troppo. Al 103esimo Scaloni manda in campo Lautaro Martinez e Leandro Paredes per provare a dare una scossa ai suoi. Scossa che arriva: al 105esimo si accende Messi che serve Lautaro in area, troppo lento l’interista a calciare: stoppato. Poi il tiro di Montiel dal limite e palla deviata in angolo. Un minuto dopo altra chance per Lautaro che calcia da dentro l’area, palla di poco a lato.

Al 107esimo Messi calcia da limite, Lloris salva la Francia. Al 109esimo Messi fa esplodere di gioia l’Argentina con un tiro da dentro l’area piccola che batte Lloris che ribatte ma da dentro la rete. La Francia reagisce e al 117esimo arriva un altro colpo di scena: fallo di mano di Montiel in area e rigore per la Francia. Sul dischetto si presenta ancora Mbappé che segna il gol del 3-3. Al 120esimo occasionissima per i francesi con Kolo Muani che sfiora il gol con un colpo di testa. Al 123esimo Kolo Muani calcia a botta sicura da dentro l’area, ma il portiere dell’argentina salva clamorosamente i suoi. Sul ribaltamento di fronte Lautaro Martinez di testa la mette di poco a lato. Pochi istanti dopo l’arbitro fischia la fine: tutto sarà deciso ai calci di rigore.

I rigori:

Mbappé: gol

Messi: gol

Coman: parato

Dybala: gol

Tchouameni: fuori

Paredes: gol

Kolo Muani: gol

Montiel gol

L’Argentina vince i Mondiali Qatar 2022!

Argentina Francia: lo stadio della finale

L’ultimo atto del Mondiale è andato in scena oggi, domenica 18 luglio 2022, alle ore 16 (italiane) allo stadio Iconico (Luisail). Ad affrontarsi sono state le due migliori squadre della competizione: Argentina e Francia e l’evento è stato seguito in tutto il mondo. Ma conosciamo meglio dove si è giocata la finale dei Mondiali Qatar 2022. Lo Stadio Iconico di Lusail o Stadio Nazionale di Lusail si trova, ovviamente, in Qatar. La costruzione è iniziata ufficialmente l’11 aprile 2017, mentre il progetto definitivo è stato presentato a dicembre 2018. L’impianto è stato aperto il 25 ottobre 2021. Il design dello stadio, progettato dalla società britannica Foster + Partners, supportata da MANICA Architecture e KEO Consultants, prevede una base semi circolare circondata da un fossato e collegata ai parcheggi da sei ponti. Un atrio pedonale esterno si estende dall’acqua verso una serie di edifici limitrofi più piccoli e verso un hotel situato sul perimetro dello stadio, mentre la struttura interna dello stadio ricorda l’antica arte araba della tessitura della ciotola.

Streaming e tv

Vi siete persi la finale tra Argentina e Francia (qui sopra il vincitore, chi ha vinto) e volete rivederla? Come noto la partita è andata in onda in diretta esclusiva in chiaro (gratis) su Rai 1 con calcio d’inizio fissato alle ore 16 di oggi, domenica 18 dicembre 2022. Tutte le 64 gare del Mondiale Fifa di Qatar 2022 sono stata infatti visibili in chiaro: 28 su Rai 1, le altre su Rai 2 o Rai Sport. Non solo tv. Sarà possibile seguire Argentina Francia anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet. Se vi siete persi la partita niente panico: su RaiPlay potrete rivedere tutto. Basta una semplice connessione internet.