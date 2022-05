Finale Champions League 2022: dove e quando si gioca

Dove e quando si giocherà la finale della Uefa Champions League 2022? L’ultimo atto della massima competizione europea per club si giocherà allo Stade de France di Saint-Denis, Parigi, sabato 28 maggio 2022. L’impianto, situato appena fuori la città, ha una capienza di oltre 80.000 spettatori ed è uno dei più grandi stadi d’Europa. Costruito per la Coppa del Mondo FIFA 1998, lo Stade de France ospita le partite della nazionale francese di calcio e di rugby. La prima gara disputata in questo impianto è stata l’amichevole tra Francia e Spagna del 28 gennaio 1998, vinta 1-0 dai padroni di casa con gol di Zinédine Zidane. Nello stesso stadio, i Bleus hanno battuto il Brasile per 3-0 in finale di Coppa del Mondo 1998, mentre nel 2000 si è giocata la finale di UEFA Champions League vinta dal Real Madrid sul Valencia per 3-0 con gol di Fernando Morientes, Steve McManaman e Raúl González. Anche la finale di UEFA EURO 2016 è stata disputata allo Stade de France ed è stata vinta dal Portogallo contro i transalpini per 1-0 con gol di Eder ai supplementari.

Streaming e tv

Abbiamo visto dove e quando si gioca la finale della Uefa Champions League 2022, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La partita sarà visibile in diretta tv in chiaro – gratis – su Canale 5 e via satellite su Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio è in programma per le ore 21 di sabato 28 maggio 2022. In live streaming la partita di Champions League sarà visibile tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it o tramite quella a pagamento – rieservata agli abbonati Sky – SkyGo o su NOW. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.