Guerra in Ucraina, Fifa e Uefa: Russia fuori dal Mondiale e club esclusi dalle coppe

La decisione era nell’aria. Ora è ufficiale: la Fifa, vista l’invasione russa in Ucraina, ha deciso di sospendere la Russia dagli spareggio per il prossimo Mondiale (Qatar 2022), togliendo di fatto alla nazionale la possibilità di accedere alla competizione. Come noto la Russia avrebbe dovuto affrontare la Polonia a Mosca il 24 marzo, ma i polacchi avevano già fatto sapere che non sarebbero scesi in campo, così come Svezia e Repubblica Ceca, altri eventuali avversari negli spareggi. La comunicazione è arrivata in una nota congiunta con la Uefa, che ha sospeso i club russi da tutte le competizioni internazionali. Nel comunicato si legge anche che “il calcio è unito pienamente solidale con gli ucraini. I presidenti di Fifa e Uefa sperano che la situazione in Ucraina migliori in modo significativo e rapido in modo che il calcio possa nuovamente essere un vettore di unità e pace tra i popoli”.

Ieri la Fifa aveva fatto sapere che nessuna competizione internazionale potrà essere giocata in territorio russo e che le partite “casalinghe” si disputeranno in campo neutro e senza spettatori, aggiungendo che la Russia non potrà partecipare con il suo nome, ma sotto la denominazione “Football Union of Russia (RFU)”. Una posizione da molti ritenuta troppo morbida e che nella giornata di oggi è stata dunque cambiata.