Fabrizio Marrazzo: “Nella Nazionale italiana ci sono due calciatori gay”

Secondo Fabrizio Marrazzo, esponente del Partito Gay LGBT+, nella Nazionale di calcio italiana impegnata in questi giorni negli Europei ci sarebbero “uno o due calciatori gay non dichiarati”.

Ospite del programma radiofonico La Zanzara, Marrazzo alla richiesta di spiegazioni da parte dei due conduttori, ha precisato: “Stiamo cercando di capire se le informazioni che abbiamo sono corrette. Loro non possono dirlo perché sennò la loro carriera sarebbe influenzata”.

Il riferimento è a Jakub Jankto, calciatore del Cagliari e della Repubblica Ceca che ha fatto coming out in un video pubblicato sui suoi social.

Secondo Marrazzo, infatti, nel calcio “dire che sei omosessuale porta solo svantaggi”.

“In Italia abbiamo solo Jankto dichiarato al Cagliari che non è italiano e nel passato Hitzlsperger che era alla Lazio e si dichiarò solo dopo essere andato via. Hanno entrambi detto che dirsi LGBT in quel mondo purtroppo porta svantaggi” ha affermato Marrazzo.

“Sicuramente ce n’è uno di omosessuale, sull’altro stiamo facendo verifiche. Stiamo cercando di capire se le informazioni che abbiamo sono corrette. Loro non possono dirlo perché sennò la loro carriera sarebbe influenzata. Essere LGBT non significa essere Giovanna d’Arco, ma la carriera andrebbe in declino specie per il rapporto coi tifosi. L’unico calciatore in Italia, Jankto, è stato pure condannato dal ministro Abodi per aver fatto coming out” sono state le parole precise dell’esponente LGBT+ che poi ha concluso: “Se si sentissero di fare coming out sarebbe meglio, ma è una scelta privata”.