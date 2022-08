L’Italia è medaglia d’oro ai Campionati europei di nuoto di Roma anche nella 4×100 mista maschile. A laurearsi campioni continentali i fenomeni Thomas Ceccon, Nicolo’ Martinenghi, Matteo Rivolta ed Alessandro Miressi che hanno vinto 3’28”46: chiusura col botto, dunque, per il nuoto azzurro allo ‘Stadio del Nuoto’ di Roma. Nella giornata di oggi infatti Ceccon è arrivato primo anche nella 100 metri dorso uomini. Durante la competizione conquistate in totale anche quattro medaglie d’argento e una di bronzo dagli atleti italiani, con Ilaria Cusinato, che guadagna il bronzo nella 200 metri farfalla. Argento per Simona Quardarella, favorita nei 400 stile libero ma superata dalla tedesca Isabel Marie Gose. L’azzurra, nei giorni scorsi campionessa negli 800 e 1500 stile libero, ha concluso seconda con 4”4”77.