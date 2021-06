Europei, Bonucci: “Inginocchiarsi? Dobbiamo ancora decidere”

Inginocchiarsi sì o no? Alla vigilia della partita Italia-Austria, che si gioca domani sera – 26 giugno – a Wembley e che vale l’ottavo di finale di Euro 2020, Leonardo Bonucci è tornato sulla questione se inginocchiarsi o meno prima del calcio d’inizio, in segno di solidarietà per Black Lives Matter: “Quando torniamo in hotel abbiamo una riunione tutti insieme, ne parleremo stasera e decideremo cosa fare”, ha detto il difensore azzurro.

Bonucci ha poi parlato dell’importante sfida, la prima a eliminazione diretta, che attende domani la nostra Nazionale a Londra: “Se abbassiamo di un attimo l’attenzione, diventiamo una Nazionale normale. L’Austria non ci teme? È logico che sia così. Se c’è da essere brutti, sporchi e cattivi, lo saremo. Ho visto anche tra i ragazzi più giovani facce consapevoli di quello che ci stiamo giocando. L’Austria per collettivo e per gioco mi sembra superiore alle tre squadre che abbiamo incontrato finora, ha un ritmo alto, è una squadra molto tedesca”.

Leggi anche: 1. L’ipocrisia dell’Europa che fa la morale a Orban ma chiude gli occhi sulle violazioni di Erdogan (di G. Cavalli) / 2. L’occasione mancata dagli Azzurri che scelgono di non inginocchiarsi contro il razzismo (di L. Telese)