De Laurentiis bestemmia allo stadio di Frosinone: papà e figlio avevano chiesto una foto | VIDEO

Nelle scorse ore un video con protagonista Aurelio De Laurentiis è diventato virale sui social. Nelle immagini si vede e sente il presidente del Napoli, molto nervoso, sbottare con una bestemmia davanti ad alcuni tifosi presenti allo stadio Benito Stirpe di Frosinone dove il Napoli giocava la sua prima partita di campionato.

A far scattare il numero uno azzurro, si presume, l’insistenza di alcuni tifosi che avrebbero chiesto un selfie con un calciatore presente in tribuna. De Laurentiis, infastidito, prima ha alzato la voce dicendo “non è qui per fare le fotografie”, poi la bestemmia conclusiva davanti al padre ed al bambino che aveva chiesto una foto. La scena è stata ripresa con un cellulare e postata sui social, dove il video è diventato virale, oltre a scatenare le critiche verso il proprietario del club campione d’Italia.