Dazn alza i prezzi: aumenta ancora il costo per vedere le partite della Serie A

Nuovo anno, nuovo rincaro degli abbonamenti di Dazn. La piattaforma streaming che trasmette in esclusiva la maggior parte delle partite della Serie A italiana ha annunciato il listino prezzi per il 2024. Gli aumenti riguarderanno quasi tutti i piani tariffari e saranno applicati da subito ai nuovi clienti. Per gli abbonati attuali invece, i rincari scatteranno al momento del rinnovo. Alla scadenza, questi ultimi riceveranno una comunicazione del nuovo prezzo via mail e avranno la possibilità di recedere senza pagare penali o costi di disattivazione.

Il piano più economico, Dazn Start, che include il basket italiano ed europeo, la Nfl, la boxe e le arti marziali miste ma non le partite della Serie A, passerà da 13,99 a 14,99 euro al mese, un aumento del 7 percento. Per quanto riguarda invece l’offerta annuale il costo passerà da 89,99 a 99 euro, un rincaro di 10 euro (+11%).

Nel caso di Dazn Standard, che consente di vedere le partite in contemporanea su due dispositivi nella stessa abitazione, il prezzo per l’offerta mensile non cambierà e rimarrà pari a 40,99 euro. L’abbonamento annuale passerà invece da 299 a 359 euro (un aumento del 20%).

Per il piano Dazn Plus, che permette di guardare le partite in contemporanea su due dispositivi che si trovano in due luoghi diversi, l’aumento sarà di 4 euro per l’offerta mensile (+7%), che passerà da 55,99 a 59,99 euro. Quella annuale passerà da 449 euro a 539 euro, un aumento di 90 euro (+20%).