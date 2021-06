Croazia-Spagna, l’incredibile papera di Unai Simon | VIDEO

Clamorosa papera di Unai Simon durante Croazia-Spagna. Nel corso del primo tempo della partita degli Europei di calcio, gara valida per gli ottavi di finale, il portiere spagnolo ha completamente lisciato un comodo retropassaggio e il pallone è finito in rete inesorabilmente. Qui sotto il video:

