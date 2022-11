Cristiano Ronaldo, l’offerta clamorosa arrivata al campione del Portogallo

Dove giocherà Cristiano Ronaldo dopo i Mondiali Qatar 2022? Per la prima volta nella sua carriera il campione del Portogallo è svincolato e in cerca di un club. Ricerca che potrebbe durare poco data la clamorosa offerta ricevuta dall’Al Nassr, squadra saudita. Un’offerta senza precedenti.

Secondo il The Sun, infatti, a Cristiano Ronaldo sarebbe stato offerto un contratto di tre anni a 1,4 milioni di euro ogni settimana, in pratica 72,8 milioni l’anno per tre anni: totale 218,4 milioni di euro. La follia economica si può comprendere ulteriormente facendo dei semplici calcoli matematici: Ronaldo guadagnerebbe 220,9 mila euro al giorno, sempre, anche se ha il mal di pancia o è infortunato. Volete sapere quanto guadagnerebbe ogni ora? Senza addentrarci nei decimali, la cifra è intorno a 8.250 euro ogni 60 minuti.

Dalle indiscrezioni raccolte dal quotidiano britannico ma anche dalla Cbs americana, la società avrebbe già avuto “ampi colloqui” con i rappresentanti l’asso portoghese considerati in “fase avanzata” soprattutto nelle ultime settimane e dopo la separazione dal Manchester United. Dall’Arabia arrivano ulteriori notizie: “L’affare sarà completato rapidamente se Ronaldo accetterà i termini redditizi offerti”. A questi prezzi, CR7 guadagnerebbe a 37 anni poco meno soltanto di un certo Kylian Mbappé, asso francese di 23 anni che con il Psg ha uno stipendio lordo annuo di 90,91 milioni di euro.

Streaming e tv: dove vedere i Mondiali Qatar 2022

In attesa di capire se Cristiano Ronaldo accetterà l’offerta clamorosa arrivata dall’Arabia Saudita, ci potremo godere tutte le partite dei Mondiali Qatar 2022. Dove vederle? L’interno Mondiale sarà trasmesso dalla Rai in esclusiva: 28 partite andranno su Rai 1, le altre su Rai 2, Rai 3 o Rai Sport. Ovviamente oltre alla visione in chiaro si potrà seguire tutto in live streaming tramite RaiPlay.it.