Cristiano Ronaldo non può convivere con Georgina Rodriguez in Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo è sbarcato in Arabia Saudita pronto per iniziare la sua nuova avventura con l’Al-Nass con cui ha appena firmato un contratto multimilionario: il fuoriclasse portoghese, però, deve risolvere un problema che riguarda la sua compagna Georgina Rodriguez, atterrata a Riad insieme al calciatore e ai loro figli.

Secondo la legge islamica, infatti, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez non potrebbero vivere sotto lo stesso tetto. La legge in vigore in Arabia Saudita, infatti, proibisce la convivenza fuori dal matrimonio.

Nel caso dei due, però, potrebbe essere chiuso un occhio così come sottolinea un avvocato saudita all’agenzia spagnola EFE: “Sebbene le leggi del regno proibiscano ancora la convivenza senza un vero e proprio contratto di matrimonio, le autorità hanno recentemente iniziato a chiudere un occhio e non perseguitare più nessuno, anche se queste leggi vengono utilizzate quando c’è un problema da chiarire oppure si verifichi un crimine”.

Gossip / “Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo sono in crisi”: l’indiscrezione che viene dalla Spagna Sport / Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez cercano un maggiordomo per la loro villa: lo stipendio offerto è da capogiro

Come se non bastasse, Georgina Rodriguez ha bisogno di un visto per poter rimanere in Arabia Saudita. Anche in questo caso non dovrebbe essere difficile risolvere il problema.

La modella spagnola di origini argentine, infatti, potrebbe essere “sponsorizzata” direttamente dall’Al-Nass oppure ottenere un visto turistico della durata di un anno che le permetterebbe ingressi multipli nel paese, ognuno da 90 giorni.

Nel frattempo, si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez in crisi con i due che, secondo i rumors, ormai starebbero insieme solamente per “convenienza” a causa degli accordi commerciali e milionari che li lega.