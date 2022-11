Cristiano Ronaldo, addio Manchester United: “Accordo consensuale”

Cristiano Ronaldo lascia il Manchester United. La notizia era nell’aria e adesso, a due giorni dall’esordio del Portogallo al Mondiale, è ufficiale: “Accordo consensuale”, il campione portoghese “lascia il Manchester United con effetto immediato. Il club lo ringrazia per il suo immenso contributo nei suoi due periodi a Old Trafford. Auguriamo a lui e alla sua famiglia ogni bene per il futuro”.

Dopo aver ricapitolato i numeri complessivi di CR7 a Manchester, 145 gol in 346 presenze, lo United aggiunge nel comunicato: “Ognuno al Manchester United resta concentrato sulla prosecuzione della crescita della squadra sotto la guida di Erik ten Hag e sul lavoro insieme per raggiungere il successo sul campo”. Un voto di fiducia al tecnico dei Red Devils, che contro Cristiano Ronaldo si era scontrato più di una volta.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.

The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC

