Cristiano Ronaldo a cuore aperto sulla morte del figlio: “Parlo sempre con lui”

“Il momento più difficile della mia vita”. Cristiano Ronaldo è tornato sulla tragedia che ha scosso la sua famiglia lo scorso aprile, quando lui e la compagna Georgina Rodriguez hanno perso il figlio durante il parto. Un lutto nello stesso giorno in cui ha visto la luce la gemellina Bella Esmeralda, nata il 18 aprile. “È così difficile. Non sai se piangere o non sorridere. Perché è qualcosa a cui non sai come reagire. Non sai cosa fare, a dire il vero”, ha detto l’ex stella di Real Madrid e Juventus in un’intervista con il conduttore britannico Piers Morgan. “Ho provato a spiegarlo a volte alla mia famiglia e anche ai miei amici più cari. Dico loro: ‘non mi sono mai sentito felice e triste nello stesso momento’. Non mi sono mai sentito così. È difficile da spiegare”, ha detto il calciatore, ora impegnato nei mondiali in Qatar.

“Abbiamo avuto momenti abbastanza difficili perché non capiamo perché è successo a noi. È stato difficile, a dire il vero. È stato molto, molto difficile capire cosa sta succedendo in quel periodo della nostra vita”, ha continuato Ronaldo, che ha definito i momenti trascorsi “probabilmente i peggiori che ho attraversato nella mia vita, da quando mio padre è morto”. “Come sai, il calcio continua lì, così veloce, tante competizioni, il calcio non si ferma. Abbiamo avuto molte, molte gare”, ha confidato a Morgan, rivelando di custodire le ceneri del figlio nella sua casa, assieme a quelle del padre José, morto nel 2005. “È qualcosa che voglio tenere per il resto della mia vita e non gettarlo nell’oceano o nel mare”, ha detto il cinque volte Pallone d’oro, che ha detto di parlare “sempre” con loro. “Li tengo con me. Sono accanto a mio padre. Ho una piccola chiesa al piano di sotto, una cappella, e ci tengo mio padre e mio figlio”.

“Attraversare quel momento è stato probabilmente il momento più difficile che ho vissuto nella mia vita”, ha sottolineato il campione di Madeira. “Io e la mia famiglia, in particolare Gio”, come chiama la compagna Georgina, “È stata dura”.