Kylian Mbappé è stato sottoposto al tampone per il coronavirus. L’attaccante del Paris Saint Germain, campione del mondo con la Francia nel 2018, ha saltato gli allenamenti di ieri e oggi. Ufficialmente per un mal di gola. Ma il PSG ha voluto vederci chiaro e, come anticipato da L’Equipe, ha sottoposto il francese al tampone per capire se sia stato contagiato dal Covid-19.

Al momento non è ancora arrivato il risultato del test che potrebbe stravolgere lo svolgimento del ritorno degli ottavi di Champions con il Borussia Dortmund, in programma per domani sera. Partita che al Parco dei Principi si giocherà a porte chiuse per rispettare le nuove direttive governative di lotta all’epidemia, arrivata anche in Francia, come ufficializzato dal Presidente della Repubblica Emmanuel Macron.

Le prime indiscrezioni in ogni caso sembrano rassicuranti, e il giocatore, classe ’98, non dovrebbe essere stato contagiato dal Coronavirus. Se però dovesse al contrario emergere una positività allora sarebbe inevitabile l’annullamento e soprattutto la messa in quarantena di tutto il Paris Saint Germain: giocatori, staff e chiunque sia entrato in contatto con loro.

