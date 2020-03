Coronavirus, Olimpiadi Tokyo 2020 verso rinvio

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 potrebbero essere rinviate. Secondo quanto riportano i media spagnoli, il Comitato Olimpico Internazionale avrebbe deciso per lo spostamento del grande evento, che si sarebbe dovuto svolgere da venerdì 24 luglio a domenica 9 agosto. La decisione sarebbe stata presa a seguito dell’emergenza sanitaria mondiale provocata dal coronavirus.

Le ipotesi di recupero sarebbero tre: novembre 2020 e le due estati successive, 2021 e 2022. Queste le prime indiscrezioni dopo la riunione di oggi dell’esecutivo del Cio riunitosi in teleconferenza. Il comitato, secondo quanto riporta l’Agi, si sarebbe dato 4 settimane per prendere una decisione definitiva.

“Tokyo 2020 non risolve nessun problema o aiuta nessuno, perciò la sua cancellazione non è in agenda”, hanno sostenuto nelle ultime ore dal comitato olimpico internazionale.

