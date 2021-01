TABELLONE COPPA ITALIA – La Coppa Italia 2020-2021 è entrata nel vivo: dal 26 gennaio 2021 prendono il via i quarti di finale della competizione. Quattro scontri diretti – in gara unica -, tutti nel mese di gennaio, suddivisi in tre giorni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Le date della Coppa Italia 2020-2021

Abbiamo visto il tabellone dei quarti di finale della Coppa Italia, ma quali sono le date? Ottavi e quarti di finale si giocheranno in gara unica nel mese di gennaio. Le semifinali saranno invece in doppia sfida a febbraio, mentre per la finale bisognerà attendere il 19 maggio 2021. Ecco tutte le date:

Quarti di finale: 26, 27 e 28 gennaio 2021

Semifinali andata: 3 febbraio 2021

Semifinali ritorno: 10 febbraio 2021

Finale: 19 maggio 2021

Streaming e tv

Abbiamo visto il tabellone della Coppa Italia 2020-2021, ma dove vedere le partite in diretta tv e live streaming? Le varie partite saranno trasmesse in chiaro sui canali Rai (Rai 1, Rai 2, Rai 3). Sarà possibile seguire i vari match anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.