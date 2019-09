Coppa del Mondo di rugby 2019, il calendario: tutte le partite dei Mondiali

Parte la Coppa del Mondo di rugby 2019: dal 20 settembre al 2 novembre, in Giappone, 20 Nazionali si sfidano in un calendario fitto di partite (ben 48 in poco più di un mese di Mondiali).

L’edizione di quest’anno sembra una ghiotta occasione, per tutte le contendenti, di scippare dello scettro di campione del mondo la Nuova Zelanda, capace di vincere due Mondiali di fila, nel 2011 e nel 2015. Gli All Blacks, infatti, non stanno attraversando il periodo migliore della loro storia, ma rimangono la squadra da battere.

La guida alla Coppa del mondo di rugby 2019

Come già anticipato, le partite della Coppa del mondo 2019 saranno in totale 48. Le venti squadre partecipanti sono state suddivise in quattro gironi da cinque: accederanno alla fase a eliminazione diretta le prime due di ogni gruppo, mentre le terze (eliminate) si qualificheranno direttamente all’edizione 2023 dei Mondiali.

Vediamo insieme il calendario dei Mondiali di rugby 2019: tutte le partite, dalla fase a gironi alla finalissima.

Coppa del mondo rugby 2019 calendario gironi

La fase a gironi dei Mondiali si giocherà da venerdì 20 settembre a domenica 13 ottobre 2019. Ecco il calendario dei gironi, che partiranno con la partita dei padroni di casa del Giappone:

Venerdì 21 settembre

girone A, Giappone – Russia (ore 12:45 – Tokyo Stadium)

girone D, Australia – Figi (ore 6:45 – Sapporo Dome)

girone C, Francia – Argentina (ore 9:15 – Tokyo Stadium)

girone B, Nuova Zelanda – Sudafrica (ore 11:45 – International Stadium Yokohama)

girone B, Italia – Namibia (ore 7:15 – Hanazono Rugby Stadium)

girone A, Irlanda – Scozia (ore 9:45 – International Stadium Yokohama)

girone C, Inghilterra – Tonga (ore 11:15 – Sapporo Dome)

girone D, Galles – Georgia (ore 12:15 – City of Toyota Stadium)

girone A, Russia – Samoa (ore 12:15 – Kumagaya Rugby Stadium)

girone D, Figi – Uruguay (ore 7:15 – Kamaishi Recovery Memorial Stadium)

girone B, Italia – Canada (ore 9:45 – Fukuoka Hakatanomori Stadium)

girone C, Inghilterra – Stati Uniti (ore 12:45 – Kobe Misaki Stadium)

girone C, Argentina – Tonga (ore 6:45 – Hanazono Rugby Stadium)

girone A, Giappone – Irlanda (ore 9:15 – Shizuoka Stadium Ecopa)

girone B, Sudafrica – Namibia (ore 11:45 – City of Toyota Stadium)

girone D, Georgia – Uruguay (ore 7:15 – Kumagaya Rugby Stadium)

girone D, Australia – Galles (ore 9:45 – Tokyo Stadium)

girone A, Scozia – Samoa (ore 12:15 – Kobe Misaki Stadium)

Dove vedere i Mondiali di rugby 2019 in tv e in streaming

Coppa del mondo rugby calendario gironi | A ottobre, invece, ci saranno queste partite:

Mercoledì 2 ottobre

girone C, Francia – Stati Uniti (ore 9:45 – Fukuoka Hakatanomori Stadium)

girone B, Nuova Zelanda – Canada (ore 12:15 – Oita Stadium)

girone D, Georgia – Fiji (ore 7:15 – Hanazono Rugby Stadium)

girone A, Irlanda – Russia (ore 12:15 – Kobe Misaki Stadium)

girone B, Sudafrica – Italia (ore 11:45 – Shizuoka Stadium Ecopa)

girone D, Australia – Uruguay (ore 7:15 – Oita Stadium)

girone C, Inghilterra – Argentina (ore 10:00 – Tokyo Stadium)

girone A, Giappone – Samoa (ore 12:30 – City of Toyota Stadium)

girone B, Nuova Zelanda – Namibia (ore 6:45 – Tokyo Stadium)

girone C, Francia – Tonga (ore 9:45 – Kumamoto Stadium)

girone B, Sudafrica – Canada (ore 12:15 – Kobe Misaki Stadium)

girone C, Argentina – Stati Uniti (ore 6:45 – Kumagaya Rugby Stadium)

girone A, Scozia – Russia (ore 9:15 – Shizuoka Stadium Ecopa)

girone D, Galles – Fiji (ore 11:45 – Oita Stadium)

girone D, Australia – Georgia (ore 12:15 – Shizuoka Stadium Ecopa)

girone B, Nuova Zelanda – Italia (ore 6:45 – City of Toyota Stadium)

girone C, Inghilterra – Francia (ore 10:15 – International Stadium Yokohama)

girone A, Irlanda – Samoa (ore 12:45 – Fukuoka Hakatanomori Stadium)

girone B, Namibia – Canada (ore 5:15 – Kamaishi Recovery Memorial Stadium)

girone C, Stati Uniti – Tonga (ore 7:45 – Hanazono Rugby Stadium)

girone D, Galles – Uruguay (ore 10:15 – Kumamoto Stadium)

girone A, Giappone – Scozia (ore 12:45 – International Stadium Yokohama)

Coppa del mondo rugby 2019 calendario quarti di finale

I quarti di finale dei Mondiali di rugby 2019 si giocheranno invece sabato 19 e domenica 20 ottobre. Ecco il programma delle partite:

Sabato 19 ottobre

QF1: 1 Pool C – 2 Pool D (ore 9:15 – Oita Stadium)

QF2: 1 Pool B – 2 Pool A (ore 12:15 – Tokyo Stadium)

QF3: 1 Pool D – 2 Pool C (ore 9:15 – Oita Stadium)

QF4: 1 Pool A – 2 Pool B (ore 12:15 – Tokyo Stadium)

Coppa del mondo rugby 2019 calendario semifinali

Le semifinali dei Mondiali di rugby 2019 saranno il 26 e il 27 ottobre:

Sabato 26 ottobre

SF1: vincente QF1 – vincente QF2 (ore 10:00 – International Stadium Yokohama)

SF2: vincente QF3 – vincente QF4 (ore 10:00 – International Stadium Yokohama)

Coppa del mondo rugby 2019 calendario finali

E le finali della Rugby World Cup 2019? Quella per il terzo posto si terrà venerdì 1 novembre, mentre la finalissima il 2 novembre.

Venerdì 1 novembre

Finale terzo posto (ore 10:00 – Tokyo Stadium)



Finale primo posto (ore 10:00 – International Stadium Yokohama)