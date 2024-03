La testata sportiva statunitense Sportico ha pubblicato la classifica dei 50 atleti più pagati di sempre. Al primo posto c’è la leggenda del basket Michael Jordan, che durante la sua carriera – tra il 1984 e il 2003 – ha guadagnato 2,7 miliardi di dollari, di cui buona parte derivanti dai ricchi accordi di sponsorizzazione con la Nike. Se si considera l’inflazione, peraltro, la somma incassata da Jordan lievita a 3,75 miliardi.

In seconda posizione c’è il golfista Tiger Woods, tutt’ora in attività, che dal 1996 a oggi ha intascato qualcosa come 1,85 miliardi di dollari (2,66 tenendo conto dell’inflazione).

Terzo è il calciatore portoghese Cristiano Ronaldo, 39 anni, anche lui tutt’ora in attività (gioca per i sauditi dell’Al-Nassr: fin qui, in ventun anni di carriera, CR7 ha guadagnato secondo Sportico 1,57 miliardi di dollari (che diventano 1,92 se si tiene conto dell’inflazione).

Al quarto posto c’è un altro golfista, Arnold Palmer, morto otto anni fa: tra il 1954 e il 2006 Palmer ha incassato 885 milioni di dollari (pari a 1,76 miliardi se si considera l’effetto inflazione).

In quinta posizione troviamo il campione dell’Nba LeBron James, 39 anni, che attualmente gioca per i Los Angeles Lakers: dal 2003 a oggi ha guadagnato 1,36 miliardi di dollari ma che tenendo conto dell’inflazione ha incassato leggermente meno di Palmer: 1,7 miliardi.

Nella top ten ci sono anche altri due calciatori: Lionel Messi è sesto con 1,36 miliardi di dollari (1,67 considerando l’inflazione) e David Beckham è settimo con 1,13 miliardi (1,5). L’unico altro calciatore in classifica è il brasiliano Neymar, 16esimo con 855 milioni (pari a 1,01 miliardi tenendo conto dell’inflazione).

Al nono posto si piazza invece il tennista Roger Federer, che tra il 1998 e il 2022 ha intascato la bellezza di 1,17 miliardi di dollari (1,49 computando il coefficiente inflattivo). Il suo storico rivale, Rafa Nadal, è 28esimo con 535 milioni di dollari su base nominale (che lievitano a 690 considerando l’inflazione).

Nella classifica dei 50 sportivi più pagati di sempre c’è solo una donna: la tennista Serena Williams, che si posiziona al 40esimo posto con incassi pari a 470 milioni di dollari (630 milioni considerando l’inflazione).

Il solo italiano presente nella graduatoria è l’ex campione di Motogp Valentino Rossi, 27esimo: nel corso della sua carriera – tra il 1996 e il 2021 – il “dottore” ha guadagnato 490 milioni di dollari (700 milioni tenendo conto dell’inflazione).

Ultimo in classifica, al 50esimo posto, è il lottatore di Mma Conor McGregor con 465 milioni di dollari di guadagni (555 milioni considerando l’inflazione).

Complessivamente, secondo Sportico, questi 50 atleti hanno guadagnato 50 miliardi di dollari al netto dell’inflazione. La classifica si basa “su conversazioni con addetti ai lavori del settore, ricerche di Sportico e stime storiche nei media, come Forbes e Sports Illustrated“.

