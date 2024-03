Le 500 persone più ricche del mondo: Jeff Bezos supera Elon Musk e torna primo. Sette italiani in classifica

La testata finanziaria Bloomberg ha aggiornato la sua classifica quotidiana delle 500 persone più ricche del pianeta. Jeff Bezos, patron di Amazon, torna dopo oltre due anni al primo posto sorpassando Elon Musk, fondatore di Tesla e Space X e proprietario tra le altre cose del social X (ex Twitter).

Secondo Bloomberg, Bezos, 60 anni, può contare attualmente su un patrimonio pari a 200 miliardi di dollari, a fronte dei 198 miliardi del 52enne Musk. Al terzo posto della classifica c’è il francese Bernard Arnault, 75 anni, numero uno del colosso del lusso Lvmh, forte di ricchezze personali pari a 197 miliardi di dollari.

Bezos aveva perso la vetta nell’autunno 2021, superato da Musk. Quest’ultimo poi, a sua volta, nel dicembre 2022 era stato sopravanzato da Arnault. Musk era tornato in vetta a maggio 2023. Ma ultimamente Bezos ha recuperato terreno: alla fine del 2023 ha scavalcato Arnault e ora è tornato primo.

Secondo il Bloomberg Billionaires Index, nell’ultimo anno il fondatore di Amazon ha visto aumentare il proprio patrimonio di 23 miliardi di dollari, mentre quello di Musk ha perso per strada 31 miliardi, complice la cattiva performance in borsa di Tesla.

Al quarto posto nella classifica dei “paperoni” c’è Mark Zuckerberg, 39 anni, fondatore di Facebook (oggi Meta), con ricchezze pari a 179 miliardi di dollari. Chiude la top five il 68enne Bill Gates, numero uno di Microsoft, con 150 miliardi.

Al sesto posto figura Steve Ballmer, 67 anni, ex amministratore delegato di Microsoft, oggi proprietario della squadra di pallacanestro statunitense Los Angeles Clippers: il suo patrimonio ammonta a 143 miliardi di dollari.

Settimo è quella “vecchia volpe” di Warren Buffet, che dall’alto dei suoi 93 anni può contare su ricchezze pari a 133 miliardi, davanti a Larry Ellison, 79 anni – ottavo in classifica – cofondatore di Oracle (129 miliardi di dollari).

In nona e decima posizione ci sono i due cofondatori di Google, Larry Page e Sergey Brin, entrambi 50enni, con patrimoni rispettivamente pari a 122 e 116 miliardi di dollari.

Come si può notare, la classifica di Bloomberg – fatta eccezione per Arnault – è cannibalizzata da miliardari statunitensi. Il primo italiano in graduatoria è Giovanni Ferrero, 59 anni, patron dell’omonima azienda dolciaria, 47esimo con ricchezze per 33 miliardi di dollari.

Gli italiani in classifica tra le 500 persone più ricche del mondo sono sette. Alla posizione 139 troviamo Paolo Rocca, 71 anni, che opera nel settore delle costruzioni con la sua Technit: il suo patrimonio ammonta a 14,4 miliardi di dollari.

Piero Ferrari, figlio del fondatore dell’omonima scuderia di Maranello, è 291esimo con 8,6 miliardi di dollari. In posizione 341 c’è Massimiliana Landini Aleotti, 81 anni, proprietaria della casa farmaceutica Menarini, con ricchezze per 7,5 miliardi di dollari.

Lo stilista Giorgio Armani, 89anno, è al 372esimo posto con un patrimonio pari a 7 miliardi di dollari, mentre i coniugi Miuccia Prada e Maurizio Bertelli figurano rispettivamente ai posti 378 e 381, con ricchezze per 6,8 miliardi di dollari ciascuno.

La prima donna in classifica è la francese Françoise Bettencourt Meyers, 70 anni, nipote della fondatrice del marchio di cosmetica L’Oreal: Bettencourt Meyers è 15esima con un patrimonio pari a 97 miliardi di dollari.

In classifica ci sono anche due presidenti di squadre di calcio che militano nella serie A italiana: sono lo statunitense Dan Friedkin, plenipotenziario della Roma, che figura al 296esimo posto con ricchezze pari a 8,5 miliardi di dollari, e l’italo-americano Rocco Commisso, patron della Fiorentina, 346esimo con 7,4 miliardi.

