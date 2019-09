Cittadella Pescara streaming e tv: dove vedere la partita di Serie B in diretta live HD

CITTADELLA PESCARA STREAMING TV – Questa sera, martedì 24 settembre 2019, alle ore 21 Cittadella e Pescara scendono in campo allo stadio Pier Cesare Tombolato, gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie B 2019 2020.

Dove vedere Cittadella Pescara in tv e live streaming? Sky Sport? Rai? Dazn? Di seguito tutte le risposte nel dettaglio:

Dove vedere Cittadella Pescara in tv e live streaming

Cittadella Pescara andrà in onda su Dazn, visibile tramite Sky Q e Premium (IL SITO DI DAZN).

Il calcio d’inizio di Cittadella Pescara è previsto per oggi, martedì 24 settembre 2019, alle ore 21.

Ma come funziona la piattaforma Dazn? Tutte le risposte.

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la partita tra Cittadella e Pescara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

Esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

Cittadella Pescara: probabili formazioni

Da una parte c’è la formazione veneta che è reduce dalla sconfitta di Empoli ed in classifica occupa la diciassettesima posizione con 3 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono gli abruzzesi che vengono dal pareggio interno contro la Virtus Entella ed in classifica occupano la settima posizione con 7 punti. A dirigere la gara sarà il signor Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco.

Chi gioca? Quali sono le formazioni di Cittadella e Pescara per oggi? Di seguito le probabili formazioni di Cittadella e Pescara per la partita in programma stasera allo stadio Pier Cesare Tombolato:

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Mora, Adorni, Perticone, Benedetti, Bussaglia, Iori, Branca, Panico, Celar, Diaw.

Allenatore: Venturato

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Masciangelo; Drudi, Scognamiglio, Vitturini, Memushaj, Kastanos, Busellato, Di Grazia, Brunori, Galano.

Allenatore: Zauri