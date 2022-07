Il pubblico in visibilio, tutto per lui. Durante la partita amichevole Cile-Venezuela di calcio femminile c’è stato un curioso fuoriprogramma. Mentre era in corso il primo tempo, un labrador nero ha invaso il campo e ha puntato la portiera del Cile, Christine Endler. Come abitualmente fanno i cani a caccia di coccole, si è messo a pancia in su, pretendendo grattini.

La cosa si è ripetuta quando l’arbitra lo ha avvicinato, nella speranza di condurlo fuori dal campo, per proseguire il match. Il pubblico si è schierato senza indugio con il labrador e le sue corse felici in mezzo al campo. Dagli spalti infatti sono partiti applausi e cori da stadio. Dopo un po’ di giri per il terreno di gioco, due calciatrici cilene sono riuscite a prendere in braccio il labrador, consegnandolo a uno steward, che lo ha portato fuori dal campo. Il video è diventato virale.