Charles Leclerc non ne può più. Lo sfogo su Instagram: “C’è un limite da non oltrepassare”

Charles Leclerc non ne può più. Non stiamo parlando dei cattivi risultati della sua Ferrari, ma dell’eccessivo affetto di alcuni suoi fan. Forse poco rispettosi. Più di qualcuno infatti di recente ha superato “un limite che non dovrebbe essere oltrepassato”, come ha scritto oggi il pilota monegasco in una storia su Instagram che è a metà tra uno sfogo e un appello.

“Ciao a tutti. Negli ultimi mesi il mio indirizzo di casa è diventato pubblico per qualche motivo, portando molte persone a radunarsi sotto il mio appartamento, suonare il campanello e chiedere foto e autografi”, ha scritto Leclerc.

“Anche se sono sempre veramente felice di essere disponibile per voi e apprezzo davvero il vostro sostegno, vi prego di rispettare la mia privacy e di non venire a casa mia – le sue parole -. Mi assicurerò di fermarmi per tutti quando mi vedrete per strada o in pista, ma non scenderò se venite a trovarmi a casa. Il vostro sostegno, sia di persona che sui social media, significa molto per me, ma c’è un limite che non dovrebbe essere oltrepassato. Buona Pasqua a tutti”, ha concluso il pilota della Ferrari, nel suo messaggio postato in italiano, inglese e francese.