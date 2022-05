Champions League 2021 2022, la sede della finale. Dove si gioca, stadio

Dove si gioca la finale della Champions League 2021 2022? Qual è lo stadio? La finale della Coppa dei Campioni va in scena oggi, sabato 28 maggio 2022, alle ore 21 a Parigi. In campo il Liverpool di Klopp e il Real Madrid di Carlo Ancelotti? Chi sarà il vincitore? Una grande sfida tra due dei club più forti al mondo, che sicuramente regalerà spettacolo. Come ricorderete, inizialmente la finale della Champions League 2021 2022 era in programma a San Pietroburgo, ma poi la Uefa ha deciso di revocare questa sede dopo l’invasione della Russia in Ucraina. Un messaggio forte per la pace e contro la guerra. Non si giocherà dunque in Russia ma in Francia, e per la precisione allo State de France di Parigi.

Si tratta della gara più importante dell’anno a livello europeo. Il vincitore che si aggiudicherà il trofeo continentale avrà anche il diritto di giocare la Supercoppa Europea contro la squadra vincente in Europa League ad inizio della prossima stagione. Chi vincerà tra Liverpool e Real Madrid? Lo State de France è un impianto molto grande, con una capienza di 81 mila posti a sedere. Si tratta, infatti, dello stadio più grande di tutta la Francia e uno dei maggiori in Europa. L’ultimo campione d’Europa è stato il Chelsea.

Streaming e tv

Abbiamo visto qual è la sede della finale di Champions League 2021 2022, ma dove vederla in diretta tv e in streaming? Appuntamento in chiaro su Canale 5 oggi, 28 maggio 2022, alle ore 21. Il match è visibile anche su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. Se non siete a casa, potete seguire Liverpool-Real Madrid in streaming su Mediaset Infinity, Sky Go e NOW.