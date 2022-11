Cerimonia apertura Mondiali Qatar 2022 streaming e diretta tv: dove vederla

Oggi, domenica 20 novembre 2022, intorno alle ore 16 all’Al-Bayt Stadium di Al-Khor va in scena la cerimonia d’apertura dei Mondiali di Qatar 2022. L’evento, visibile in tutto il mondo, sarà seguito anche da noi di TPI con una diretta testuale. Dove vedere la cerimonia d’apertura dei Mondiali Qatar 2022 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

L’evento verrà trasmesso in Italia in chiaro, gratis, su Rai 1 a partire dalle ore 15,30 di oggi, domenica 20 novembre 2022. Prevista una telecronaca in diretta con ampio pre e post, commenti e curiosità. La Rai ha acquistato i diritti per trasmettere l’interno Mondiale in esclusiva nel nostro Paese. Tutte le 64 partite saranno trasmesse sui vari canali Rai gratuitamente.

Cerimonia apertura Mondiali Qatar 2022 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live stremaing tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.

Canzoni e stadi

Abbiamo visto dove vedere la cerimonia d’apertura dei Mondiali Qatar 2022 in diretta tv e live streaming, ma quali sono le canzoni scelte dalla FIFA per la coppa del Mondo? Generalmente, la FIFA ha sempre individuato una canzone come colonna sonora di ogni Mondiale negli ultimi anni. Nel caso di Qatar 2022 è stata ufficializzata una playlist di quattro brani diversi, inseriti tutti in una lista dove prendono il nome di FIFA World Cup Qatar 2022 Official Soundtrack. I brani individuati sono i seguenti:

Hayya Hayya (Better Together) – Trinidad Cardona, Davido e Aisha

Arhbo – Ozuna (feat. GIMS)

Light the Sky – Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad, Manal & RedOne

in aggiunta The World Is Yours To Take – Tears for Fears (feat. Lil Baby)

Dove si giocano (stadi) le partite dei Mondiali Qatar 2022? In totale saranno 8 gli impianti di gioco del Campionato del Mondo 2022 in Qatar: Al Thumama (Doha), Khalifa International (Al Rayyan), Al Bayt (Al Khor), Ahmad Bin Ali (Al Rayyan), Education City (Doha), Stadium 974 (Doha), Al Janoub (Al Wakrah), Losail (Al Dayeen). I biglietti sono stati distribuiti in due tranche a inizio anno, ma la FIFA ha promesso una fase di vendita last minute, anche se i dettagli devono ancora essere comunicati.