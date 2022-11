Cerimonia apertura Mondiali Qatar 2022: quanto dura (durata) l’evento

Quanto dura (durata) la Cerimonia d’apertura dei Mondiali di Qatar 2022 in programma oggi, domenica 20 novembre? L’evento inizierà alle ore 16 (collegamento su Rai 1 dalle 15,30) e terminerà intorno alle ore 17 per lasciare spazio alla partita inaugurale della coppa del mondo tra Qatar (padrone di casa) ed Ecuador. La cerimonia avrà quindi una durata di circa 1 ora.

Stadio

Dove si tiene (quale stadio) la cerimonia d’apertura dei Mondiali Qatar 2022? Il teatro dell’evento di apertura e della partita inaugurale, sarà l’Al Bayt Stadium di Al Khor in cui è previsto il tutto esaurito. Lo stadio di recente costruzione, che ha la forma e le sembianze di una enorme tenda qatariota e che può ospitare 60 mila tifosi, farà da cornice allo show di apertura fissato alle ore 16 (italiane). In totale saranno 8 gli impianti di gioco del Campionato del Mondo 2022 in Qatar. Oltre all’Al Bayt Stadium di Al Khor vedremo partite negli impianti: Al Thumama (Doha), Khalifa International (Al Rayyan), Ahmad Bin Ali (Al Rayyan), Education City (Doha), Stadium 974 (Doha), Al Janoub (Al Wakrah), Losail (Al Dayeen).

Streaming e tv

Abbiamo visto la durata della cerimonia d’apertura dei Mondiali di Qatar 2022, ma dove vedere tutte le partite in diretta tv e live streaming? La Rai trasmetterà in diretta esclusiva tutte le 64 gare del Mondiale Fifa di Qatar 2022 in chiaro, gratis: 28 su Rai 1, le altre in esclusiva su Rai 2, Rai 3 o Rai Sport. Non solo tv. Sarà possibile seguirle anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.