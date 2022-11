A che ora inizia la Cerimonia apertura dei Mondiali Qatar 2022: orario su Rai 1

A che ora inizia la Cerimonia d’apertura dei Mondiali Qatar 2022 in programma oggi, domenica 20 novembre? L’evento inizierà intorno alle ore 16 all’Al-Bayt Stadium di Al-Khor e sarà visibile in tutto il mondo. In Italia verrà trasmesso in chiaro, gratis, su Rai 1 a partire dalle ore 15,30 di oggi, domenica 20 novembre 2022. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live stremaing tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet. La cerimonia avrà una durata di circa 1 ora. Alle ore 17 infatti inizierà Qatar-Ecuador, prima partita della coppa del mondo 2022.

Cantanti

Abbiamo visto a che ora inizia la cerimonia d’apertura dei Mondiali Qatar 2022, ma quali cantanti si esibiranno? Saranno diversi gli artisti che si esibiranno durante la cerimonia d’apertura: Jeon Jung-kook, membro della band K-Pop dei BTS è confermato ufficialmente al pari di Trinidad Cardona, Davido, e Aisha, che hanno composto la canzone ufficiale dei Mondiali. Band e artisti scelti dall’organizzazione daranno vita all’evento canoro. Presente anche Lil Baby.

Gironi

Ma quali sono i gironi dei Mondiali Qatar 2022? Eccoli: