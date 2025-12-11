Celtic Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Europa League

CELTIC ROMA STREAMING TV – Questa sera, giovedì 11 dicembre 2025, alle ore 21 Celtic e Roma scendono in campo allo stadio Celtic Park di Glasgow, partita valida per la prima fase della Uefa Europa League 2025-2026. Dove vedere Celtic Roma in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Celtic Roma: dove vederla in tv

La partita di Europa League tra Celtic e Roma sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Celtic Roma è in programma per le ore 21 di oggi, 11 dicembre 2025.

Dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita di Europa League Celtic Roma sarà visibile tramite la piattaforma, riservata agli abbonati Sky, SkyGo, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate, e su NOW. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Partita: Celtic-Roma

Celtic-Roma Dove: Celtic Park, Glasgow

Celtic Park, Glasgow Data: giovedì 11 dicembre 2025

giovedì 11 dicembre 2025 Ore: 21

21 Canale tv: Sky Sport

Sky Sport Streaming: SkyGo, Now

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Celtic Roma in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

CELTIC (3-4-3) – Schmeichel; Trusty, Scales, Tierney; Engels, McGregor, Hatate, Tounekti; Nygren, Maeda, Yang. All.: Nancy.

ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. All.: Gasperini.