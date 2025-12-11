Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:22
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Sport
Sport

Celtic Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Europa League

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Celtic Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Europa League

CELTIC ROMA STREAMING TV – Questa sera, giovedì 11 dicembre 2025, alle ore 21 Celtic e Roma scendono in campo allo stadio Celtic Park di Glasgow, partita valida per la prima fase della Uefa Europa League 2025-2026. Dove vedere Celtic Roma in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Celtic Roma: dove vederla in tv

La partita di Europa League tra Celtic e Roma sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Celtic Roma è in programma per le ore 21 di oggi, 11 dicembre 2025.

Dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita di Europa League Celtic Roma sarà visibile tramite la piattaforma, riservata agli abbonati Sky, SkyGo, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate, e su NOW. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

  • Partita: Celtic-Roma
  • Dove: Celtic Park, Glasgow
  • Data: giovedì 11 dicembre 2025
  • Ore: 21
  • Canale tv: Sky Sport
  • Streaming: SkyGo, Now
DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Celtic Roma in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

CELTIC (3-4-3) – Schmeichel; Trusty, Scales, Tierney; Engels, McGregor, Hatate, Tounekti; Nygren, Maeda, Yang. All.: Nancy.

ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. All.: Gasperini.
Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Sport / Juventus Pafos streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League
Sport / Benfica Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League
Sport / Inter Liverpool streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League
Ti potrebbe interessare
Sport / Juventus Pafos streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League
Sport / Benfica Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League
Sport / Inter Liverpool streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League
Sport / Torino Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Napoli Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Cagliari Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Inter Como streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Lazio Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Coppa Italia
Sport / Inter Venezia streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Coppa Italia
Sport / Juventus Udinese streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Coppa Italia
Ricerca