Nuovo allenatore Roma: chi dopo Mourinho?

La Roma ha esonerato il tecnico Josè Mourinho e ora tutti i tifosi giallorossi si chiedono chi sarà il nuovo allenatore.

Mourinho paga una prima metà di stagione al di sotto delle aspettative. In Serie A, dopo venti giornate, la Roma è al nono posto con 29 punti, ben 8 in meno rispetto allo stesso momento dello scorso campionato.

In Europa League i giallorossi hanno superato la fase a gironi ma piazzandosi al secondo posto e quindi a febbraio sono attesi dagli spareggi per accedere agli ottavi (se la vedranno con gli olandesi del Feyenoord).

In Coppa Italia la scorsa settimana è arrivata l’eliminazione ai quarti nel sentitissimo derby con la Lazio. E domenica scorsa in campionato la Roma è stata sconfitta per 3 a 1 in trasferta sul campo del Milan.

Al di là dei risultati deludenti, peraltro, a Mourinho viene contestata principalmente la mancanza di un gioco propositivo, con la squadra spesso arroccata in difesa e poco creativa in fase d’attacco, dove spesso si affida alle giocate di Lukaku e Dybala.

Al nuovo allenatore sarà chiesto di cambiare marcia. Ma chi arriverà dopo Mourinho sulla panchina della Roma?

Nuovo allenatore Roma: Non solo De Rossi

Il nome più quotato è quello di Daniele De Rossi. L’ex capitano giallorosso, 40 anni, finora ha allenato solo una squadra: la Spal in Serie B nella scorsa stagione. Ma non è andata bene: De Rossi aveva preso la panchina della squadra ferrarese a ottobre 2022 ed è stato esonerato nel febbraio 2023 dopo solo tre vittorie in diciassette partite.

De Rossi è molto amato dalla piazza giallorossa ma sarebbe evidentemente una scommessa.

Dopo Mourinho, il sogno di molti tifosi della Roma è allora Antonio Conte, ma è assai improbabile che l’ex ct della Nazionale accetti di subentrare a stagione in corso. E per giugno sulle sue tracce, secondo radiomercato, ci sono già Napoli, Milan e Juventus.

Un altro nome che si fa come nuovo allenatore del club giallorosso, ma sempre in vista della prossima stagione, è Thiago Motta, che attualmente siede sulla panchina del Bologna, dove sta ottenendo ottimi risultati.

Come possibili soluzioni per l’immediato dopo-Mourinho bisogna necessariamente puntare su allenatori in cerca di una squadra: in lizza allora ecco l’inglese Graham Potter, ex Chelsea, o il tedesco Hansi Flick, ex Bayern Monaco e Germania.