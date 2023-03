Le probabilità e le quote che la Juventus possa qualificarsi per la Champions League secondo i siti di scommesse italiani

La Juventus sta attraversando un periodo delicato, non tanto in termini di risultati ma dal punto di vista della gestione societaria. Problemi che hanno fatto crollare la classifica dei bianconeri in Serie A. Vista la recente penalità di quindici punti, la Juventus si trova fuori dalla zona qualificazione Champions League, un duro colpo che ha sollevato molte perplessità tra i tifosi, ma soprattutto all’interno della dirigenza.

Le speranze di qualificazione, come riporta ad esempio l’autorevole sito di cronaca sportiva globusbet.com, risiedono ora nell’Europa League, che rappresenta ora più che mai una salvezza per una squadra che si ritrova senza un possibile trofeo in mano nell’attuale stagione.

Cosa dicono i siti di scommesse riguardo alla qualificazione della Juventus alla prossima Coppa dei Campioni

L’atteggiamento dei maggiori siti di scommesse online nei confronti di un’eventuale vittoria di squadra non è particolarmente positivo, se prima le quote erano intorno a 7.50 e 8, ora troviamo cifre tra 40.00 e 60.00, dovute principalmente alle penalità ricevute. Anche il miglior sito scommesse secondo le tue ricerche ti confermerà tale stima!

Le possibilità di qualificarsi vincendo l’Europa League

L’Europa League è un’occasione per qualificarsi, ma attualmente portare a casa una vittoria di quel calibro, comporta tanti sacrifici che sicuramente la Juve è disposta a compiere. La Juventus è tra le candidate alla vittoria finale della coppa, questo le darebbe accesso alla prossima edizione della Champions League.

Tuttavia, le maggiori di chance dei bianconeri per realizzare questa qualificazione, risiedono ancora sul campionato. La maggior parte delle speranze risiedono nel campionato di Serie A in corso, in cui dopo la condanna la Juventus si è trovata sprofondata al decimo posto in classifica. Ma nonostante le perplessità ai vertici, Allegri sembra essere propositivo per una ripresa e un piazzamento imprescindibile tra le prime 4 per la qualificazione in Champions League.

La società bianconera ha risposto alla penalizzazione lottando, portando a casa ottimi risultati in campionato (nonostante la sconfitta di ieri sera, contro la Roma) e accorciando il distacco a una decina di punti dall’ambito podio.

Le possibilità che oggi riesca nell’impresa non sono certo molte, ma in caso di annullamento della sanzione sarebbe ipoteticamente tra i primi tre, quindi in piena “zona Europa”. Potrebbe riuscire a qualificarsi anche senza disdetta, ma questo significherebbe mantenere una media record di punti a partita, vale a dire vincere il 90% delle partite giocate.

Attualmente l’obiettivo del club bianconero è quello di non mollare nemmeno un secondo. Sicuramente per il raggiungimento dell’obiettivo ha giocato un ruolo fondamentale Dusan Vlahović, tornato in campo dopo diversi giorni di riposo, permettendo alla squadra di tornare a brillare. Quello che ora va fatto è pesare partita per partita, non sono ammessi margini di errore in quella che per la squadra rappresenta la scalata alla qualificazione alla Champions League.

L’obiettivo da raggiungere

La mancata qualificazione alla Champions League significherebbe non solo molta frustrazione da parte della squadra, ma anche un macigno sulle finanze del club, e questo darebbe inizio ad un effetto valanga che potrebbe penalizzare la squadra nelle prossime stagioni. Sommando tutte le varie perdite, compresi i bonus di mancata qualificazione e di posizione in classifica, il totale dei fondi che la Juventus perderebbe ammonta a cinquanta milioni di euro, una cifra considerevole per una squadra che punta a recuperare.

Per far sì che la Juventus possa qualificarsi in Champions League il prossimo anno, serve che si posizioni tra le prime quattro posizioni del campionato: tutto dipenderà dall’approccio con cui deciderà la squadra per affrontare questo secondo tempo.

Le possibilità che la Juventus riesca quindi ad ottenere lo scudetto sembrano del tutto basse, soprattutto a fronte di un Napoli sempre più in forma e determinato. Al contrario, tornare sul podio non è affatto impossibile, contando che i punti che separano la Juve dal quarto posto che varrebbe a dire: qualificazione alla prossima Champions League. Questo sulle proiezioni future dimostra che la possibilità di qualificazione alla Champions League è più vicina alla realtà che al sogno.