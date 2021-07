“La simulazione di Ciro Immobile è stata patetica e imbarazzante”

Un comportamento “patetico”. Così un ex campione della nazionale inglese ha parlato di un episodio che ieri ha visto protagonista Ciro Immobile durante la grande serata dell’Italia contro il Belgio.

La vittoria per 2-1 contro la prima classificata nel ranking mondiale ha confermato l’Italia come una delle favorite alla vittoria finale dell’Europeo, aprendo le porte della semifinale per la squadra allenata da Roberto Mancini, che martedì prossimo giocherà contro la Spagna.

A segnare il primo gol al 31esimo minuto è stato il talento dell’Inter Nicolò Barella, con

un tiro angolato dopo essersi destreggiato tra tre avversari all’interno dell’area. Oltre al bel gol, nelle ultime ore l’attenzione di molti commentatori, televisivi e sui social, è caduta su Immobile, rimasto a terra durante l’azione. L’attaccante 31enne era infatti caduto nell’area di rigore dopo un contatto con il difensore belga Jan Vertonghen, rimanendo a terra dolorante. Dopo qualche secondo passato a rotolarsi tra le proteste dell’altro difensore Thomas Vermaelen, il centravanti della Lazio si è prontamente rialzato per andare a festeggiare il gol con i compagni, come mostrano i video rapidamente circolati sui social media.

“Non voglio nemmeno ridere di questo perché è patetico”, ha detto Alan Shearer commentando la partita per la BBC. “Puoi vederlo dare un’occhiata all’arbitro prima ancora che cada. È pateticamente imbarazzante, ecco cos’è!”

Al termine dei 90 minuti, l’ex centravanti di Blackburn e Newcastle, che detiene il record di gol in Premier League, ha detto che “è stata una magnifica partita di calcio, dall’’inizio alla fine”, aggiungendo che “gli italiani hanno dovuto usare tutte le loro capacità e la loro esperienza in quegli ultimi 10 o 15 minuti”.

Shearer ha anche definito “fantastici” e “magnifici” Bonucci e Chiellini, i “due vecchi” al centro della difesa italiana, elogiandoli per essere riusciti ad arginare Lukaku e a resistere “con tutto quello che i belgi gli hanno tirato contro negli ultimi 10 o 15 minuti”.